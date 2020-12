Inter, asta per Nainggolan: c’è anche il Sassuolo

Calciomercato Inter: a gennaio potrebbe accendersi l’asta tra Cagliari, Fiorentina e Sassuolo per Radja Nainggolan

In casa Inter, nel mercato di gennaio, ci sarà da risolvere anche la questione Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Antonio Conte e volerà quindi altrove. L’ipotesi principale è quello dell’ennesimo ritorno al Cagliari con i rossoblù che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere sul piatto Leonardo Pavoletti. I nerazzurri vorrebbero il giovane Carboni, ma i sardi hanno risposto picche.

C’è poi la Fiorentina, che sul piatto potrebbe mettere Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli. Due calciatori che in estate piacevano all’Inter, ma che adesso sembrano due piste che si sono raffreddate. Occhio poi all’ipotesi Sassuolo. L’ipotesi più complicata, ma i neroverdi hanno messo tanti talenti in vetrina che potrebbero partire e Nainggolan potrebbe fare da sostituto.