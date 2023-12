Inter, Audero non convince: Marotta ha due nomi per sostituirlo

Emil Audero ha trovato l’esordio con la maglia dell’Inter nella gara di Champions col Benfica, ma il suo futuro non è sicuro

Emil Audero ha trovato l’esordio con la maglia dell’Inter nella gara di Champions al Da Luz contro il Benfica, ma ora si parla anche del suo futuro, che potrebbe portarlo lontano dal club nerazzurro.

Le poche presenze sin qui non danno garanzie per il riscatto in vista del finale di stagione ecco perché i nerazzurri si stanno guardando attorno. Stando a quanto riferisce allora Tuttosport, infatti, Marotta e Ausilio avrebbero messo nella lista Turati e Bento.