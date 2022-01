Inter, Barella: «Juve? I campioni siamo noi. Vogliamo anche la Supercoppa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nicolò Barella scalda il derby d’Italia. Le parole del centrocampista dell’Inter in vista del match di stasera con la Juve

Ai microfoni di Sky Sport, Nicolò Barella ha parlato in vista di Inter-Juve di questa sera.

DICHIARAZIONI – «La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato italiano e rimane ancora oggi una formazione con grandissimi giocatori. Giocare con loro è sempre difficile, ma in questo momento ricordiamoci che siamo noi i Campioni d’Italia. Vogliamo la Supercoppa, faremo di tutto per vincerla, in modo da far felici i nostri tifosi».