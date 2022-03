Inter, Barella: «Spero sia finito il periodo negativo. Scudetto? Sfida aperta»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il netto successo sulla Salernitana

CAMBIO DI POSIZIONE – «Era un periodo un po’ strano per me, non mi girava niente, la gamba e anche le idee. Con questi due assist spero di esserne uscito ma non tanto per me, per la squadra».

RISPOSTA – «Io non devo dare risposte alle critiche, fanno parte del gioco come i complimenti. Per me la cosa importante è dare una mano alla squadra e quando non riesco magari mi innervosisco. Sono contento però per me, per Lauty e per Edin. Adesso dobbiamo riprendere il cammino che si era un po’ perso».

VOLATA SCUDETTO – «Ci sono squadre forti, il campionato è aperto. Abbiamo lasciato punti con Milan e Napoli ma il campionato è dispendioso e ci sta non essere sempre brillanti. Abbiamo però tutto nelle nostre mani. La Juve? Credo che sia una grande squadra, è vero che c’è distacco ma sia noi che loro dobbiamo vincere, se perdiamo punti loro si avvicinano».

IMPORTANZA DELLA PARTITA – «Sapevamo che oggi dovevamo vincere, perché ci serviva per la nostra fiducia e per ricevere un po’ meno critiche. Speriamo che ora questa vittoria ci abbia dato lo slancio anche per il Liverpool e mi dispiace non essere lì, ma chi mi sostituisce è stato il migliore in campo all’andata».

TESTA LIBERA – «Sicuramente una vittoria così ci dà fiducia ma Liverpool è una partita talmente bella che non puoi non essere felice di giocarla. L’Inter è pazza, può succedere di passare».