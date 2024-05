Inter, Bisseck: «Avrei meritato di giocare di più, ma sono molto fiducioso. Sullo Scudetto...»

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato in occasione di un’intervista del portale Geissblog.

IMPATTO – «Sin dall’inizio è stato come vivere un sogno. Durante la sfilata attraverso la città vivevo già sentimenti straordinari. Il supporto dei fan è una cosa enorme, soprattutto se vieni da un club più piccolo. Scudetto nel derby? Era quasi troppo bello per essere vero. Questa è la partita delle partite, per i tifosi e per noi. Batterli e vederli costretti a guardare mentre diventavamo campioni, è stato quasi come vivere una fiaba. Sono stati brividi enormi».

PRIMO ANNO – «Devi sempre farlo con cautela, soprattutto se vieni da un club più piccolo. Credo di aver giocato più di quanto potessi pensare, sono stato fortunato ad avere avuto la possibilità a dicembre, di avere fatto bene e di essermi fatto conoscere. Non credevo che avrei avuto tanto spazio, ma ovviamente vuoi sempre giocare. Sono molto fiducioso, quindi ho sempre creduto che avrei meritato di giocare di più. Ma non posso assolutamente lamentarmi per la mia prima stagione».

GOL AL BOLOGNA – Possiamo dire così. È stata una grande partita contro un ottimo avversario. Dal momento che l’obiettivo era vincere e giocare una buona partita, probabilmente per me quella è stata la gara per eccellenza».

PERCORSO SCUDETTO E CHAMPIONS – «Siamo stati estremamente concentrati dal primo minuto. Sentivamo che era il nostro anno. Abbiamo giocato brillantemente, abbiamo avuto il gioco del gioco dalla nostra parte. Eravamo molto rilassati tutto l’anno, tutto ciò che abbiamo fatto ha funzionato. Impossibile volere di più. Devi guardare da dove vengo. Pochissimi credevano che potessi stabilirmi così rapidamente. Pertanto, è semplicemente una sensazione incredibilmente bella quando ti rendi conto che l’allenatore vede un valore aggiunto in teEra la prima volta per me. Quando lo vedi in televisione hai sensazioni diverse, ma quando sei davvero così vicino e pensi che devi fare 50 metri fino al dischetto da solo, devi davvero avere rispetto. Alla fine, una lotteria di rigori può andare in qualsiasi direzione. Sfortunatamente, è andata nella direzione sbagliata per noi. È stato difficile, perché questa stagione potevamo ottenere qualcos’altro nella competizione. Ma forse il prossimo anno ce la faremo».

QUALITA’ PER UN TOP CLUB – «Si, l’ho sempre creduto. Ovviamente devi essere un po’ fortunato, perché ovviamente non mi aspettavo di trasferirmi a Milano, sarebbe una bugia. Ma ho fatto bene le mie cose e, sì, mi sento di poterlo confermare. Ma so anche che posso fare di più. So che sto migliorando ancora. Quindi per me è solo l’inizio».

NAZIONALE E MONDIALE 2026 – «Questo non lo so. Non puoi nemmeno pretendere troppo. Ho già fatto un passo gigante. Avessi avuto un impiego più regolare magari avrei potuto finire nei suoi radar. Ma già pensare che l’allenatore della Nazionale sa che esisti, sarebbe una cosa enorme. Non sto facendo alcuna pressione ora. Per me, la Coppa del Mondo 2026 è quasi obbligatoria. Allora avrò 25 anni. Se tutto va bene, non succede nulla di brutto e non faccio un drastico passo indietro, penso assolutamente di poter non solo essere lì, ma che posso svolgere un buon ruolo in Coppa del Mondo. Ci lavoro e vedremo se ci riuscirò».

FUTURO – «Non ho pensato di lasciare il club. Sono stato trattato in modo eccellente nel mio primo anno. Ma ovviamente, devo vedere come gioco. Ecco perché bisognerà parlarne con i responsabili. Se dipendesse da me, rimarrei qui e continuerei a lottare per la mia stagione perché mi sento in ottima forma».