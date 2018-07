Inter, Borja Valero, parla l’agente: «Nessuna partenza, sta bene qui»

L’agente del centrocampista dell’Inter, Borja Valero, ha smentito le possibili voci che vedevano lo spagnolo in partenza da Milano: destinazione Villareal.

Il calciomercato dell’Inter rimane in primo piano nonostante i cinque colpi già messi a segno dai nerazzurri. Attualmente a Corso Vittorio Emanuele si stanno valutando alcune cessioni che possano portare magari ad un ulteriore colpaccio. Tra i possibili indiziati a lasciare Milano sembrava esserci anche Borja Valero su cui, secondo i rumors di mercato, era piombato il Villareal che voleva riportare il centrocampista in patria. Oggi, però, le voci su una possibile partenza sono state smentite dallo stesso agente del giocatore, Alejandro Camano, nel corso di un’intervista rilasciata alla redazione Tuttomercatoweb.com. Il procuratore dello spagnolo ha, difatti, affermato che Borja Valero è felice all’Inter e vuole giocare la Champions League con indosso la maglia nerazzurra. Camano ha, infine, confessato che il centrocampista non sta discutendo né con la società nerazzurra né con il Villareal.