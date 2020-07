Inter Brescia: nerazzurri a segno con sei marcatori diversi, non accadeva dal 2003

Scorpacciata di gol per l’Inter di Antonio Conte contro il Brescia: sei reti con sei marcatori diversi. Non accadeva dal 2003

Come riporta Opta l’Inter non mandava a segno sei marcatori diversi in una sola partita dal 22 novembre 2003, quando schiantò la Reggina. Oggi sono andati a segno Ashley Young, Alexis Sanchez, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Antonio Candreva.