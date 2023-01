Inter, Brozovic dovrebbe saltare la Cremonese

Brutte notizie dall’infermeria dell’Inter: Marcelo Brozovic è ancora out e non sarà a disposizione per la sfida con la Cremonese

Come riportato da Sky Sport, l‘Inter forse potrebbe fare a meno ancora di Brozovic per la sfida in trasferta contro la Cremonese.

Ad Appiano Gentile ha fatto un lavoro ancora personalizzato, e sente ancora un piccolo fastidio al soleo: mettendo a rischio anche la Coppa Italia.

