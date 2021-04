Inter Cagliari, Nainggolan scherza con Lukaku – FOTO

Al termine di Inter-Cagliari, Nainggolan ha scherzato sui social con Romelu Lukaku

Radja Nainggolan scherza con Romelu Lukaku al termine della gara persa dal Cagliari questo pomeriggio a San Siro. Una gara che tiene la formazione sarda in piena zona retrocessione ma che non toglie il sorriso al Ninja fotografato mentre, al termine del match, scherza con l’ex compagno in nerazzurro Lukaku.

La foto di Nainggolan sorridente al termine dell’ennesima sconfitta ha generato accese discussioni sui social. Voi da che parte state?