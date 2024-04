Inter Campione d’Italia, dal Milan nessun messaggio: tifosi infuriati

L’Inter è Campione d’Italia dopo la vittoria nel derby contro il Milan, ma a colpire i tifosi nerazzurri è stato il comportamento delle società rossonera

L’Inter è Campione d’Italia dopo la vittoria nel derby contro il Milan, ma a colpire i tifosi nerazzurri è stato il comportamento delle società rossonera.

Non sono infatti arrivati i complimenti social della società rossonera dopo la stracittadina per la conquista della seconda stella. Un silenzio che ha colpito anche alcuni sostenitori della stessa Inter, che hanno tenuto a ricordare come invece in occasione dell’ultimo campionato vinto dai concittadini in maglia rossonera (l’edizione 2021/22) i nerazzurri invece li avessero fatti.