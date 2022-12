Chelsea Dumfries, il doppio perché del possibile affare

Inter e Chelsea ragionano per il futuro e sul piatto ci sarebbe anche il nome di Dumfries, per i nerazzurri un doppio perché per la cessione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’olandese potrebbe essere sacrificato per questioni di bilancio come successo per Hakimi e poi anche per il discorso Lukaku con i Blues. Il tutto potrebbe essere rimandato a giugno.