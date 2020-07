Inter, Conte e gli infortuni: «Mi hanno fatto soffrire»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della partita contro la Roma

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Tra gli argomenti toccati, anche i tanti infortuni capitati in stagione ai nerazzurri.

ATTACCO E CENTROCAMPO – «C’è una contingenza avuta fino dall’inizio del campionato: abbiamo avuto l’infortunio grave alla caviglia di Sanchez per 4-5 mesi. E anche in mezzo al campo purtroppo è stata un’annata tormentata per via di alcuni infortuni ripetuti: penso a Sensi, l’abbiamo avuto per pochissimo tempo. Penso anche all’infortunio traumatico di Gagliardini e di Barella. Vecino ha sempre il problema al ginocchio. Sono stati due reparti che ci e mi hanno fatto soffrire: però vediamo il bicchiere mezzo pieno e chi sta portando la carretta ha dato risposte importanti. Mi riferisco a Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, stiamo integrando Eriksen: penso alle cose positive».