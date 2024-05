Inter, il VOTO del Corriere fa IMPAZZIRE I TIFOSI. Valutazione INCREDIBILE per il Milan. E la JUVENTUS...

Il Corriere dello Sport ha fatto le pagelle stagionali della stagione 2023/2024: Inter prima della classe, insufficiente il Milan

Inter promossa a (quasi) pieni voti, il Milan bocciato. La Serie A diventa una scuola e il Corriere della Sera veste i panni del professore. Il quotidiano ha dato 9.5 all’Inter campione d’Italia, 6 alla Juventus e 5.5 al Milan.

INTER – «Una squadra in missione, capace di tenere un ritmo infernale che manda fuori giri la Juve dopo lo scontro diretto. E costa qualcosa nelle Coppe, ma la seconda stella era troppo pesante: vincerla nel derby resterà nella leggenda. Lautaro re dei bomber (24 gol) e le 21 partite senza gol subiti sono il marchio del primato»

MILAN – «Il secondo posto non attenua la delusione per una stagione che costa la panchina a Pioli. Mai in corsa per lo scudetto e subito fuori dalla Champions, il Diavolo paga l’eliminazione ai quarti di Europa League e le sconfitte ripetute (6) nei derby. Male la difesa, solo l’undicesima della serie A»

JUVENTUS – «Sufficienza striminzita grazie alla Coppa Italia. È anche l’unica squadra che sino a Natale è riuscita a tenere testa all’irresistibile Inter. Però il gioco deludente e il disastroso girone di ritorno pesano»