Inter, Cottarelli: «Interspac? La proprietà non vuole andare avanti»

Carlo Cottarelli torna a parlare di Interspac, annunciando che il progetto è fermo a causa del disinteresse di Suning

Carlo Cottarelli, intervistato durante il programma Un Giorno da Pecora su Radio2, è tornato a parlare di Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato ormai quasi un anno fa volto ad acquistare una quota di minoranza dell’Inter, ma che sembra essere arrivato a un punto fermo, aggiungendo un po’ di scaramanzia in vista della volata finale per lo scudetto.

SU INTERSPAC – «Abbiamo finito il lavoro tecnico, ma si potrà andare avanti soltanto se la proprietà volesse andare avanti e fosse interessata, però al momento non sembrano interessati. Speriamo cambino idea, perché l’idea è buona. L’assemblea societaria il 21 giugno? Non è ancora stata ufficialmente convocata, ma in quella data presenteremo alla società i risultati»

SULLO SCUDETTO -“Scudetto? Non mi fate parlare di Inter in questo momento… È un classico dell’Inter, quando le cose sembrano più facili andiamo a rovinarcele»