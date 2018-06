Inter, da Vrsaljko a Vidal: è casting terzini

Restyling sulla fascia destra per l’Inter di Spalletti. I nerazzurri cercano un nuovo terzino: Vrsaljko, Zappacosta, Vidal nel mirino

Joao Cancelo è ormai un lontano ricordo per l’Inter di Luciano Spalletti. Il terzino destro portoghese non è stato riscattato e si è accasato alla Juventus. Il giocatore, da dicembre in poi, è stato uno dei punti di forza della formazione nerazzurra e ora Spalletti spera di avere a disposizione un altro importante elemento sulla fascia destra. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono tre i profili seguiti con grande attenzione dalla formazione interista: Vrsaljko, Zappacosta e Aleix Vidal, senza dimenticare Florenzi ma il giocatore, nelle ultime ore, si è riavvicinato alla Roma.

Ausilio vorrebbe chiudere un accordo prima del raduno, per regalare a Spalletti una squadra quasi al completo. Il nuovo terzino potrebbe arrivare dalla Liga spagnola. Già avviati i contatti per arrivare a Vrsaljko e a Vidal: l’Atletico Madrid però non accetta il prestito con riscatto, vorrebbe eventualmente intavolare una trattativa per la cessione a titolo definitivo ma servono almeno 20 milioni di euro. Vidal ha 2 anni di contratto con il Barça ed è in uscita: i catalani vogliono 15 milioni, l’Inter vorrebbe il prestito con riscatto. Sempre nel mirino Davide Zappacosta del Chelsea ma i Blues chiedono 30 milioni.