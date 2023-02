Inter, Darmian: «La sconfitta dell’anno scorso ci darò una spinta in più»

Le parole di Matteo Darmian nel prepartita di Bologna-Inter: «Non è facile preparare una gara del genere in pochi giorni»

Matteo Darmian, difensore dell’Inter ha parlato nel prepartita di Bologna-Inter. Di seguito le sue parole a Sky Sport.

COME ARRIVANO ALLA PARTITA – «Ci arriviamo bene, è normale che dopo una gara di Champions così intensa non sia facile preparare una gara con così pochi giorni. Però quella gara ci deve dare la giusta carica per affrontare la sfida di oggi contro un avversario difficile».

RISCHIO RICADUTA DOPO IL PORTO – «Quello che dobbiamo fare è avere la stessa determinazione, la stessa attenzione, in tutte le partite. Quello che vogliamo è dare continuità ai risultati, che magari non sono arrivati in questo momento. Guardiamo in maniera positiva al futuro».

VOGLIA DI RIVINCITA PER L’ANNO SCORSO – «Sappiamo tutti quello che è successo, ci deve dare una spinta in più. Oggi sarà una partita difficile, conosciamo le loro qualità e dovremo fare del nostro meglio: non sarà facile, cercheremo di portare a casa la vittoria».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM