Inter, derby di mercato per arrivare a Leoni? La sfida per il giovane difensore

L’Inter pronta a sfidare il Milan in un derby di mercato per arrivare a Giovanni Leoni, giovane difensore della Sampdoria

Da giorni gli uomini mercato dell’Inter hanno intavolato i discorsi con la Sampdoria per Giovanni Leoni, giovane difensore finito nel mirino dei nerazzurri per il futuro. Sul classe 2006 c’è però una vera e propria fila per aggiudicarselo, alla quale si è aggiunta anche il Milan.

Come riferito da Primocanale, i rossoneri avrebbero formulato la prima offerta ai blucerchiati che prevedeva l’inserimento di Lorenzo Colombo, il quale sarebbe stato proposto in prestito. Proposta che non scalda i cuori del club ligure, con i nerazzurri e il Napoli che restano in pole in questa corsa.

