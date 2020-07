Inter Eriksen, il danese corre più di tutti: ma deve inseguire Borja Valero. Al momento lo spagnolo rimane avanti nelle gerarchie

Corre più di tutti e i dati non mentono di certo, ma Eriksen dovrà correre ancora di più per superare nelle gerarchie Borja Valero. Il danese – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – è indietro nelle gerarchie di mister Conte.

L’ex Tottenham ha fatto bene nella sfida con la SPAL, ma contro la Roma lo spagnolo rimane favorito.