Inter Esposito, gioiello dimenticato dai nerazzurri: è rimasto in panchina anche nella goleada con il Brescia

Un gioiello dimenticato. il giovane Esposito, dopo la consacrazione pre-lockdown, è rimasto in panchina anche nella goleada nerazzurra contro il Brescia.

La scelta è stata legata al rinnovo? Il dubbio – stando al Corriere dello Sport in edicola oggi – può essere lecito. Al momento però Conte non sfrutta un giocatore che potrebbe fare la differenza in un momento complicato.