Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24 tra Inter e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Giuseppe Meazza, Inter e Fiorentina si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24. Inter-Fiorentina 0-0: sintesi e moviola 14′ Occasione Fiorentina – Dodò verticalizza per Bonaventura che si trova stranemente solo in zona trequarti. Il trequartista viola si alza la palla con lo stop e colpisce al volo con un destro violentissimo: palla alta non di molto.

11′ Thuram di testa – Dumfries arriva sul fondo, rientra sul sinistro e crossa al centro. Sulla palla si getta Thuram che colpisce di testa ma conclude centrale: nessun pericolo per Christensen.

9′ Spreca Dimarco – Grande cambio gioco di Calhanoglu per Dimarco che va via in velocità a Dodò e all’altezza dell’area di rigore prova a crossare verso il secondo palo dove arrivava Lautaro, ma colpisce male e spedisce direttamente sul fondo.

5′ Pericolosa la Fiorentina – Palla dentro l’area dell’Inter con Beltran che prova a farsi valere su Darmian, ma la palla gli carambola addosso e termina sul fondo.

3′ Tentativo Inter – Dimarco prova un sinistro a giro: palla prevedibile e tra le braccia di Christensen.

Fischio d’inizio – Si parte!

Migliore in campo:

Inter-Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran. All. Italiano