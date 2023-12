Inter, Frosinone su Bisseck, ma Inzaghi mette il veto

Inter, Simone Inzaghi toglie dal mercato Bisseck: il tecnico non vuole privarsi del difensore, nonostante le offerte per un prestito

Se si muove qualcosa per il calciomercato dell’Inter in entrata, al contempo i dirigenti nerazzurri lavorano sulle cessioni. In particolare, devono respingere le offerte in arrivo per i talenti messi a disposizione di Simone Inzaghi. Uno fra essi, che potrà essere utile nel corso della stagione è Yann Bisseck.

I nerazzurri, come riferisce la Gazzetta dello Sport, avevano valutato per un momento la possibilità di una sua cessione in prestito ma la volontà di Inzaghi di tenerlo è stata decisiva per la sua permanenza a Milano. Il Frosinone aveva chiesto informazioni per il difensore, ma respinta dai nerazzurri.

