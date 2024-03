Inter Genoa: bocciato Ayroldi e non solo per il rigore

Nel lungo weekend di orrori arbitrali, anche Ayroldi, fischietto di Inter-Genoa, ha concluso malissimo

La Gazzetta dello Sport lo boccia con un 4,5 in pagella: «Con quel rigore e il giallo a Lautaro non è una serata da ricordare. Due valutazioni che abbattono la pagella. La dinamica, questa sconosciuta…». Nel merito dell’episodio più importante, il moviolista del giornale, Matteo Dalla Vite, scrive di «(non) fallo di Frendrup su Barella: Paterna lo richiama al video per cambiare idea ma l’arbitro tiene la propria decisione. Rigore che non c’è anche per il tocco del pallone del difensore prima dell’incrocio con Barella».