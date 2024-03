Inter Genoa, Pavard: «Abbiamo studiato bene la gara»

Le parole del difensore dell’Inter Pavard prima della gara casalinga contro il Genoa in quel di San Siro. Ecco le dichiarazioni

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, ha parlato a Inter TV prima della gara col Genoa.

Le sue parole: «Sappiamo che è una squadra complicata perché ci ha già messo in difficoltà. Mia oggi avremo tutto il supporto dei nostri tifosi per fare del nostro meglio. Difesa? L’abbiamo studiata come tutte le partite. Dobbiamo fare una buona fase difensiva e poi noi difensori, come sempre, dare il nostro apporto in attacco».