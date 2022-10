Inter Gosens, poco spazio e fiducia zero: il tedesco a gennaio potrebbe partire

Il futuro di Robin Gosens sembra ormai segnato in casa Inter, Inzaghi non gli concede spazio e la fiducia è ormai arrivata vicino allo zero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua cessione a gennaio sembra ormai molto probabile. Dopo l’assalto del Bayer Leverkusen nell’ultimo giorno di mercato, potrebbe essere una pista percorribile da qui a qualche mese. Un mese per guadagnarsi il posto e non perdere il Mondiale, l’obiettivo di Gosens è ora quello.