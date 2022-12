Inter Gosens, via solo definitivo: il tedesco intanto prova a convincere Inzaghi

Robi Gosens, esterno sinistro dell’Inter, non vuole andare via in prestito ma soltanto a titolo definitivo, ma intanto sta provando a convincere Inzaghi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tedesco avrebbe detto no all’offerta dello Schalke 04. Vuole la sua occasione in nerazzurro prima di lasciare definitivamente Milano.