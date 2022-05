Inter Handanovic, si tenta il recupero in extremis: Samir tra finale di stagione e rinnovo

Il futuro di Handanovic all’Inter è ancora incerto: tra rinnovo e finale di stagione, Samir prova a recuperare in extremis per l’Udinese

L’Inter e Handanovic non hanno ancora sciolto le riserve per il rinnovo di contratto. Lo sloveno è alle prese con un fastidio, ma potrebbe recuperare in extremis per la sfida contro l’Udinese.

Difficile vederlo titolare, ma l’Inter ci prova e poi si penserà al rinnovo del capitano. Una situazione da valutare, ma l’idea della società è quella di un biennale con ingaggio dimezzato a 1.6 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.