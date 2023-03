Inter, Ibrahimovic su Lukaku: «Quello che succede in campo rimane in campo»

Le parole di Ibrahimovic dopo la vittoria del Belgio con la Svezia, con la tripletta di Lukaku: «Ha segnato i suoi gol, quindi è felice»

Intervenuto ai microfoni di TV6 al termine di Svezia-Belgio, terminata sullo 0 a 3 in favore dei Diavoli Rossi, Zlatan Ibrahimovic ha risposto alle domande relative a Romelu Lukaku (autore di una tripletta in quel match). Di seguito le parole sull’attaccante dell’Inter.

«Ha segnato i suoi gol, quindi è felice. Se ora siamo amici dopo che mi ha fatto i complimenti? Non l’ho visto, quello che succede in campo rimane in campo».

