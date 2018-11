Inter, Icardi colpisce ancora: la punta argentina a segno per il quinto match consecutivo in campionato

Mauro Icardi, per la prima volta nella sua carriera in A, segna ben 7 reti nelle ultime 5 partite. L’argentino infatti, senza prendere in considerazione le panchine contro Cagliari e Genoa, va a segno da cinque giornate consecutive: il rigore contro la Fiorentina, due reti contro la Spal, il gol al 93′ nel derby milanese, doppietta all’Olimpico con Lazio e infine va segno a Bergamo contro l’Atalanta.

Gli ottimi risultati vanno a conferma dei riconoscimenti appena ricevuti dall’AIC. Si tratta dei premi di capocannoniere della stagione appena trascorsa, in cui vince la classifica marcatori con 28 reti alla pari con Immobile, e quello di calciatore del mese di ottobre.