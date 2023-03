Inter, il medico della Slovacchia svela le condizioni di Skriniar: «E’ peggiorato»

Il medico della Slovacchia svela le condizioni fisiche di Milan Skriniar, che sta tenendo in ansia i tifosi nerazzurri

Milan Skriniar tiene in ansia l’Inter, preoccupata dalle parole del medico della Nazionale slovacca ai canali ufficiali della Federazione.

LE PAROLE – «Milan mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa e mi disse che aveva mal di schiena. Ha iniziato le terapie a Milano, gli hanno dato delle pillole insieme alla fisioterapia ma non è servito a niente. Poi è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha rivelato dei danni al disco intervertebrale. Ha iniziato un’altra terapia ma le condizioni sono peggiorate. Adesso prova dolore anche a riposo. Non è in condizioni tali da poterci aiutare per le prossime partite della Nazionale».