La bomba di mercato realtiva a Luka Modric in Spagna non trova conferme e parlano di “sogno impossibile”

In una tranquilla sera di fine luglio scoppia la bomba di mercato: l’Inter tratta Luka Modric con gli agenti. Lo rivela Sky, dopo l’anticipazione del 18 luglio ad opera della nostra redazione. Un sogno di mezza estate, un sogno impossibile per costi e volontà di Florentino Perez.

Già dalla Spagna parlano fonti vicine al Real Madrid di un “sogno impossibile” perchè nessuna delle due parti ha intenzione di separarsi. Certo, il sondaggio dell’inter per Luka Modric c’è stato già qualche settimana fà e adesso è tornato in auge dopo aver raggiunto l’accordo con Vidal. Già, un tentativo per far sognare ancora di più i tifosi, un colpo in risposta secca a CR7. Ma non serve.

L’Inter, con l’arrivo di Vrsalijko ed il molto probabile acquisto di Vidal, è una squadra completa. Ovvio che se dovesse avere la possibilità di prendere Modric sarebbe veramente un capolavoro. La clausola da 500 milioni di euro ed un ingaggio da 8 milioni, sono l’ostacolo più grande, perchè Florentino Perez sembra poco orientato a fare sconti.

Modric il sogno, Vidal la realtà. Il Bayern Monaco ha dato l’ok all’operazione per un totale di circa 20 milioni. Un affare. Il cileno gradisce il trasferimento e l’operazione potrebbe essere chiusa già tra venerdì e lunedì. Ore caldissime in casa Inter.