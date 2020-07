Inter, in viaggio verso Genova: in gruppo anche De Vrij

Inter, in viaggio verso Genova per affrontare la squadra di Nicola intenta a prendere gli ultimi punti salvezza a disposizione.

DE VRIJ C’É- Inter, il Genoa nella testa durante il viaggio partito questa mattina dall’aeroporto di Malpensa, come riportato da Tmw. La gara si giocherà alle 19:30, la società ha postato un tweet per tutti gli aggiornamenti. In gruppo c’è anche Stefan De Vrij, fermo per una distorsione al ginocchio.

We're on our way to Genoa for tonight's match! #GenoaInter kicks off at 19:30

— Inter (@Inter_en) July 25, 2020