Inter, Inzaghi: «Giocando così tanto è normale che ci sia stanchezza»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Bologna-Inter. Di seguito le sue parole.

STANCHEZZA – «Giocando così tanto è normale che un po’ di stanchezza ci sia. Abbiamo qualche defezione, come tutte le squadre, ma abbiamo massima fiducia in chi giocherà, contro un avversario in fiducia».

BROZOVIC DAL PRIMO MINUTO – «Sappiamo tutti l’importanza che ha per noi. Sta bene, ha giocato bene con l’Udinese ed è entrato bene col Porto. Ho fatto delle valutazioni: Acerbi e Barella partono fuori, sono quelli che nell’ultimo periodo hanno giocato di più. Dimarco e Skriniar hanno provato a stringere i denti, speriamo che già dalla prossima siano dei nostri».

SCONFITTA DELL’ANNO SCORSO – «È un ricordo, però non dimentichiamo che l’anno scorso nelle undici partite ci furono dieci vittorie: veniamo qui con quel ricordo, ma soprattutto per dare continuità ai nostri risultati che in questo momento sono positivi».

