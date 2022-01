Inter, Inzaghi: «Non pensiamo al derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato prima della partita contro il Venezia

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato prima della partita contro il Venezia.

PAURA DIFFIDATI – «Assolutamente no, il derby non è nei miei pensieri. Adesso abbiamo una partita molto importante contro un avversario preparato e solido, ora massima concentrazione per il Venezia. Penseremo una gara per volta».

