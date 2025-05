Inter, Inzaghi d'Arabia? La replica del tecnico «Folle parlare di futuro oggi», però poi ammette...

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa: il tecnico dell’Inter non si nasconde sulle offerte dall’Arabia Saudita, ma…

A pochi giorni dalla finale di Champions dell’Inter contro il PSG, Simone Inzaghi si muove tra l’adrenalina della sfida più importante e i dubbi sul suo futuro. In campo, ad Appiano, guida la squadra con l’intensità di sempre: chiama i suoi per nome o soprannome – «Forza Lion», «Allargati Denzelo», «Benja aggredisci» – e trasmette energia come fosse già sabato. Il tecnico piacentino, però, non è solo l’allenatore concentrato sul “dentro o fuori” bavarese: è anche un uomo che riflette. Come riportato da la Gazzetta dello Sport lo fa consapevole di avere offerte importanti, soprattutto dall’Arabia Saudita, dove l’Al Hilal è pronto a garantirgli 50 milioni in due anni. Eppure, nonostante la tentazione dorata, Inzaghi pone ancora l’Inter sopra ogni cosa: vuole capire se ci sono i presupposti per restare, se il club è pronto a rilanciare con investimenti, ambizioni e un progetto solido.

Nel media-day pre-finale, davanti a oltre 100 giornalisti, Inzaghi ha ammesso con serenità l’esistenza di offerte dall’Italia, dall’estero e dall’Arabia, ma ha rimandato ogni decisione a dopo la partita: «Sarebbe folle parlarne ora, ci concentriamo su sabato». Accanto a lui, lo stato maggiore del club – Marotta, Ausilio, Baccin, Ricci e Katherine Ralph di Oaktree – ha ascoltato parole che confermano la volontà di restare, ma a determinate condizioni. I “presupposti” di cui parla Inzaghi riguardano rinforzi, garanzie tecniche e un nuovo contratto. Marotta ha risposto con ottimismo: «Ci siederemo subito dopo la finale, per me il ciclo non è finito». L’Inter non potrà offrire ponti d’oro come i club del Golfo, ma si prepara a investire seriamente, convinta di poter trattenere il tecnico che ha portato due volte la squadra all’ultimo atto della Coppa dei Campioni. La riunione decisiva è attesa tra il 2 e il 3 giugno: solo allora si capirà se Inzaghi scriverà un quinto capitolo della sua storia nerazzurra.