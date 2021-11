Inter, Inzaghi: «Padroni del nostro destino. Ora recuperiamo per il derby»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match contro lo Sheriff: le sue dichiarazioni

SODDISFAZIONE – «Penso che meritassimo di più nel primo tempo, siamo rimasti lucidi e concentrati, nel secondo tempo abbiamo meritato ampiamente la vittoria».

PADRONI DEL DESTINO – «Questo lo sapevamo, abbiamo fatto due vittorie con lo Sheriff non banali. Abbiamo fatto diventare semplici due partite che non lo erano, avevano vinto contro Shakhtar e Real Madrid. Ora siamo padroni del nostro destino».

DERBY – «Dobbiamo rientrare e recuperare forze fisiche e mentali, ora abbiamo tre giorni per prepararci nel migliore dei modi. Sappiamo cosa rappresenta questa partita per i nostri tifosi e per la società».