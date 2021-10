Inter Juve, Moratti: «Rigore? Situazione che ha rovinato la gara»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato delle polemiche arbitrali derivate dal rigore concesso alla Juve

Intervistato dai microfoni di Radio Rai, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato di Inter Juve.

INTER JUVE – «Non so se definirlo un rigorino, certamente questa situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita. Non mi è parso che dopo sette minuti ci fosse una scoperta incredibile da sovvertire una situazione. Mi pare una decisione che ferisce un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello. Di principio gli arbitri lasciano giocare durante la partita, anche se a volte non succede, penso ai rossi in Bologna-Milan, in cui ci sono picchi di severità improvvisa. Il rigore ha cambiato la partita e non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a intervenire eccessivamente».