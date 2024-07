Inter, Lautaro Martinez SOGNA il PALLONE D’ORO: è tra i FAVORITI. La lista per l’ambitissimo premio

Lautaro Martinez è tra i favoriti alla corsa per il Pallone d’Oro. Le chance dell’attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina

Vincitore con tanto di titolo di capocannoniere sia in Serie A con l’Inter che in Copa America con l’Argentina. Lautaro Martinez ora sogna il Pallone d’Oro: a parlarne è La Gazzetta dello Sport.

IL PUNTO – «L’ascesa di Lautaro però è stata costante. E la traiettoria virtuosa dovrebbe tradursi nella classifica del Pallone d’oro, dove lo scorso anno raccolse solo quattro punti, piazzandosi appena ventesimo. Quest’anno, Lautaro può puntare al primo posto, anche se non va dato nulla per scontato. Perché, come sottolineava ieri l’Equipe, le variabili da prendere in considerazione sono molte e i pretendenti non mancano. Non solo Vinicius che è stato eliminato ai quarti di Coppa America. Gara saltata per squalifica. Insomma, il brasiliano ultimamente ha perso un po’ di credito. Sono salite invece le quotazioni di Rodri, perno del City di Guardiola e della Roja del bel gioco».