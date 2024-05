L’Inter TREMA: allarme per LionRock, possibile intervento della PROCURA

Le ultime sul ruolo di LionRock, secondo maggiore azionista dell’Inter durante l’era Zhang. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sugli interrogativi intorno a LionRock, socio di minoranza dell’Inter durante la proprietà di Steven Zhang.

LA DENUNCIA- «La domanda, posta da Dagospia, è chi c’era dietro al fondo con sede a Hong Kong: al momento della escussione del pegno infatti, come afferma pure il comunicato dell’Inter, Great Horizon aveva già rilevato le quote di LionRock, quindi aveva già in pancia il 31% dell’Inter. “Ma perché nessuno ha mai comunicato prima che LionRock è uscita al momento del prestito di Oaktree? E chi si celava dietro i soci del fondo? Azionisti italiani, come qualcuno pensa?”, si chiede sempre Dagospia. Domande che potrebbe porsi pure la Procura della Federcalcio avviando un’indagine su quanto (non) comunicato dal club al momento dell’iscrizione al campionato. La ricostruzione riportata dal sito – va detto – è stata definita non corretta da Oaktree e, in ogni caso, i fatti, – ça va sans dire – riguardano una situazione precedente a quella attuale».