Marcelo Brozovic ha ironizzato dopo la notizia sulla positività al Covid-19

Nella serata di ieri è arrivata la notizia della positività al Covid-19 di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter, che si trova in ritiro con la Croazia, è subito stato messo in isolamento e, nonostante la sua condizione, non ha perso la sua solita ironia.

Tramite i suoi profili social, infatti, EpicBrozo ha postato una foto di se stesso con la didascalia: «Sempre positivo».