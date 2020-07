Inter, Lukaku mette nel mirino il suo record personale di gol

Romelu Lukaku torna titolare contro il Bologna dopo il turno di “riposo” contro il Brescia: il belga vuole battere il suo record di gol

Romelu Lukaku è pronto nuovamente a caricarsi l’Inter sulle spalle. Dopo il turno, parziale, di riposo contro il Brescia, il belga riprenderà posto al centro dell’attacco nerazzurro contro il Bologna.

Come spiega La Gazzetta dello Sport Lukaku scenderà in campo con la voglia di superare un record personale, quello di gol in una stagione. Al momento al primo posto resta l’annata allo United di Mourinho con 27 centri, ma in nerazzurro è già quota 25: 19 in Serie A, 2 in Champions, 2 in Europa League e 2 in Coppa Italia.