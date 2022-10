Inter, Lukaku non ce la fa: out per la trasferta di Firenze

L’attaccante belga dell’Inter, Romelu Lukaku, non sarà convocato per la trasferta contro la Fiorentina. Ecco perché

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, non sarà convocato da mister Inzaghi per la prossima trasferta contro la Fiorentina.

Il belga, infatti, nonostante gli ultimi allenamenti in gruppo, ancora non è rientrato in forma partita ed ora spera di poter essere convocato per la partita contro il Viktoria Plzen in Champions League.