Inter, Lukaku su Conte: «Vuole vincere sempre, è un motivatore»

Inter, Lukaku spende parole al miele per Conte: «Vuole vincere sempre, trasmette grandi motivazioni. È un leader»

All’interno della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il giocatore dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato anche di Antonio Conte. Ecco il pensiero del belga:

«Mi ha chiamato solo alla fine della trattativa, quando stavo per prendere l’aereo per Milano. Mi ha detto: “Preparati a lavorare” e io gli ho risposto: “Nessun problema”. E’ uno che vuole vincere sempre, trasmette grandi motivazioni e prepara le partite alla perfezione. Mai vista una cosa così in tutta la mia carriera: quando vado in campo con lui, sono pronto per qualsiasi situazione. È un leader».