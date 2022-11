Inter, Marotta fa chiarezza: «Non tutti quelli a scadenza potranno restare»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, fa chiarezza sulla situazione in casa nerazzurra: le dichiarazioni

Beppe Marotta fa chiarezza sulla situazione contratti in casa’Inter, svelando a tmw che non tutti i giocatori col contratto in scadenza in estate resteranno ancora in nerazzurro.

LE PAROLE– «Non tutti i calciatori in scadenza potranno restare all’Inter: lo meriterebbero, ma dobbiamo rispettare delle logiche aziendali».