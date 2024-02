Inter Marotta: «Lautaro? Niente ansie sul rinnovo»

Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ospite di Pierluigi Pardo a Super Tele: le dichiarazioni

Intervistato da Pierluigi Pardo a Super Tele, Beppe Marotta racconta così l’Inter e i temi caldi del momento nerazzurro.

SOCIETA’ – «Io sono solo la punta della struttura e per anzianità mi vengono attribuiti meriti. La fortuna dell’Inter è la squadra fuori, a parte Inzaghi, che è il leader. Ma ci sono personaggi come Baccin, Ausilio e Zanetti e la nostras fortuna è questa squadra vincente. Una cosa molto importante».

ZIELINSKI – «Devo dire che quello che conta è rappresentare una società che è tornata oggi a essere importante come nel 2010. Siamo cercati e ricercati, il discorso di Zielinski? Ho parlato con De Laurentiis, dicendogli che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Ausilio ci dirà come agire, se tutto andrà in porto lo tessereremo per l’anno prossimo. Fa parte delle intuizioni che un’area sportiva deve considerare»

THURAM – «Sempre dimostrato di essere un talento. Ha avuto un infortunio ma la forza di Ausilio e Baccin è stata non mollarlo, siamo riusciti a prenderlo a parametro zero. Operazione importante e grande talento. Bravissimo ragazzo, figlio d’arte ed è importante avere un padre di quello spessore. Per lui primo consigliere ed esperto: bella cosa».

PARAMETRI ZERO – «Dal lavoro dell’area tecnica, fatta dai ds e dagli osservatori che monitorano i giocatori svincolati e si va a cercare di contattare e negoziare. Non posso dimenticare come sia più noi più facile trattare quando rappresenti l’Inter. Adesso è molto più facile convincere i giocatori rispetto a quando sono arrivati. Abbiamo vinto sei titoli, fatte due finali in Europa, l’Inter è sempre l’Inter, ha un palmares. Sei a Milano e Milano rappresenta per l’aspetto del calciatore e per le loro mogli un’attrazione».

RINNOVO LAUTARO – «Non abbiamo ansie, non abbiamo giocatori che si svincolano. Vogliamo consolidare i rapporti con chi manifesta attaccamento alla maglia, Lautaro, si è scritto di Barella, analizziamo posizione per posizione, abbiamo garanzie con i contratti per tutti. e ci sono professionisti che stimano il brand rappresentato dall’Inter».

