Inter, Martinez: «Così non si va da nessuna parte»

Inter, le parole di Lautaro Martinez dopo il ko contro il Bologna: «Dobbiamo pedalare e alzare il livello, così non si va da nessuna parte»

Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna.

SCONFITTA – «Parlare a caldo può essere sbagliato, ma ora dico che così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito e avere più continuità: ottima partita in Champions, poi arriviamo qui belli carichi e facciamo questa prestazione. Non va bene. Dobbiamo pedalare e alzare il livello, così non si va da nessuna parte»

PARTITA – «Il Bologna ha una grande squadra, ha meritato di vincere. Sicuramente dobbiamo avere più continuità e basta: il campo era brutto per tutti, così come il meteo. Sono qui per chiedere scusa a tutti i tifosi che ci supportano sempre e sono tanti»

DELUSIONE – «La continuità è importante per raggiungere obiettivi e giocando così non andiamo lontano. Siamo a meno 18 dal Napoli e dobbiamo lavorare tutti di più».

