Inter, Materazzi: «Lautaro? Pallone d'Oro non conta granché»

Marco Materazzi ha commentato il discusso settimo posto di Lautaro Martinez al Pallone d’Oro

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport minimizzando il settimo posto di Lautaro Martinez al Pallone d’Oro. Ecco le sue dichiarazioni:

MATERAZZI SUL 7° DI LAUTARO – «A volte chi sceglie lo fa seguendo strade bizzarre, diciamo così. Per quanto mi riguarda, il Pallone d’oro è un riconoscimento che non conta granché. Il valore, quello vero, lo definiscono il club con cui alzi le coppe e i trofei che vinci. E direi che Lautaro è messo piuttosto bene: infila un successo dopo l’altro con l’Inter, da capitano, e lo stesso gli succede con l’Argentina. Ha vinto un Mondiale e due Coppe America, l’ultima da capocannoniere del torneo. È questo che conta davvero, ve lo dice uno che è diventato campione del Mondo segnando in finale contro la Francia e che in quel 2006 non finì nemmeno tra i primi 50».

SE CI RIMASI MALE – «Sono sincero, no. Ho vinto tutto con la maglia dell’Inter e ho alzato una coppa del Mondo con la Nazionale, non farei certo a cambio con un Pallone d’oro. Con nessuno dei trofei vinti in carriera».

COME SI SCEGLIE IL PALLONE D’ORO – «Occorre capire se si sceglie in base il valore assoluto dei giocatori, e possiamo discuterne, o se pesa la bacheca. Se pesa per tutti allo stesso modo, intendo dire. Ma ripeto, chi vota per il Pallone d’oro non è sempre lineare nelle scelte. Volete un altro esempio?».