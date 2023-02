Inter, matrimonio e fascia da capitano nel futuro di Martinez

Il futuro di Martinez sembra roseo: fiori d’arancio con la compagna Augustina e fascia di capitano dell’Inter per la prossima stagione

Lautaro Martinez potrebbe essere il prossimo capitano dell’Inter all’inizio della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società sembra voler premiare il Toro, che avrebbe quelle qualità che la settimana scorsa Marotta aveva indicato come necessari per la fascia: senso di appartenenza e amore per il club.

Fascia da capitano nel futuro e fiori d’arancio: l’argentino infatti ha annunciato sui propri social anche che convolerà a nozze con la compagna Augustina.