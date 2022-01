Mazzola: «Lukaku? Chi lascia l’Inter ha sempre rimpianti»

Sandro Mazzola, ha parlato in esclusiva ad Inter News 24: ecco alcune delle dichiarazioni della leggenda a bandiera nerazzurra

Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter News 24. Ecco le sue parole sulla squadra di Inzaghi:

INTER IN VETTA – «L’Inter si esalta sempre nelle difficoltà, è nel Dna di questa squadra. E’ sempre stato così. Quando meno te lo aspetti, l’Inter tira fuori qualcosa in più: lo dice la storia».

INZAGHI – «Quando uno è bravo è bravo, c’è poco da fare. Se un allenatore ha qualità importanti può fare bene dappertutto, a meno che i giocatori non lo seguano. All’Inter tutti invece vanno dietro ad Inzaghi, è riuscito subito a dare la sua impronta alla squadra e i risultati in campo si vedono».

LUKAKU – «Lukaku è ormai il passato. Non mi stupiscono le sue parole perché chi lascia l’Inter poi ha sempre qualche rimpianto e vuole tornare a Milano. In estate ha fatto una scelta, corteggiato dal Chelsea: secondo me ha sbagliato ad andare via, in nerazzurro era una stella ed era coccolato da tutti. Tuttavia, da ex calciatore, dico che è una scelta che va comunque rispettata».

SCUDETTO – «Milan, Napoli e Atalanta sono delle squadre pericolose per lo scudetto, però io temo sempre la Juventus. E’ lontana in classifica, è vero, ma non bisogna mai darla per morta. Alla fine saranno sempre i bianconeri l’avversario principale per l’Inter la vittoria del campionato. La Juve non molla mai e bisogna tenere sempre alta la guardia con loro».

