Inter, Mazzola: «Scudetto contro il Milan? Sarebbe bellissimo»

Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, ha parlato della possibilità dei neroazzurri di vincere lo Scudetto nel giorno del derby

Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter, è stato intervistato da Tuttosport parlando della sua visita ad Appiano Gentile e del possibile scudetto nel derby.

VISITA AD APPIANO GENTILE – «Devo dire che è stata una cosa bellissima, mi è piaciuta molto, mi hanno trattato come uno di loro, come fossi lì per giocare. Con chi mi sono intrattenuto maggiormente? Ho parlato di più con Inzaghi, ma sono stati tutti molto bravi, mi hanno fatto sentire a casa mia. Cosa ci siamo detti? Non le dico né cosa io ho detto al mister, né cosa lui ha detto a me (ride, ndr). Sono segreti»

SCUDETTO NEL DERBY – «Non mi faccia queste domande (ride, ndr). Vincerlo contro il Milan sarebbe bellissimo. Ma in generale faccio gli scongiuri (ride, ndr). Non diciamo che i nerazzurri hanno disputato un campionato incredibile, anche se è vero, perché altrimenti cambia tutto! Diciamo che la squadra gioca abbastanza bene, abbastanza però, non di più…»