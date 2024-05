Inter, dalle cessioni arriva un tesoretto per il mercato: ecco i sacrificabili

Inter, al lavoro sul mercato sul fronte delle cessioni per tirare su un tesoretto da reinvestire negli acquisti: ecco la lista dei partenti

Ampio focus della Gazzetta dello Sport riguardante il mercato dell’Inter in ottica uscita. Le cessioni saranno infatti ancora una volta fondamentali per autofinanziarsi i nuovi acquisti. Se non sarà necessario vendere alcun big, ci saranno in ogni caso dei giocatori sacrificati per fare cassa.

La dirigenza nerazzurra ha deciso di fare tesoretto (l’obiettivo è ricavare una cifra intorno ai settanta milioni di euro) tramite le cessioni di Arnautovic, Dumfries e Correa oltre a qualche giovane: Valentin Carboni è il primo della lista. Probabilmente andranno via anche Oristanio, Zanotti, Stankovic insieme a Sebastiano e Pio Esposito.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM